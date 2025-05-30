Мужик рассказал, что самое страшное в Германии

Он отметил, что самое сложное — это отсутствие возможности завести друзей. Даже спустя много лет проживания, соседей и коллег невозможно пригласить на личные или спонтанные встречи, и все должно быть запланировано и согласовано заранее.
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