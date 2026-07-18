Булыкин назвал "Зенит" фаворитом матча за Суперкубок России

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что считает петербургский "Зенит" фаворитом игры за Суперкубок России против московского "Спартака".
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