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Газета.ру

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Булыкин назвал "Зенит" фаворитом матча за Суперкубок России

Булыкин назвал "Зенит" фаворитом матча за Суперкубок России

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что считает петербургский "Зенит" фаворитом игры за Суперкубок России против московского "Спартака".

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