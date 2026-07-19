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Последствия удара трех крылатых ракет Х-59 или Х-69 (как заявляет противник)

Последствия удара трех крылатых ракет Х-59 или Х-69 (как заявляет противник) по правому борту ходовой рубки сухогруза GOLDEN LEO, шедшего под флагом Гвинеи-Бисау у побережья Одесской области.

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