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Мировое обозрение

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Серию взрывов услышали под Харьковом, где почти два часа воет воздушная тревога

Серию взрывов услышали под Харьковом, где почти два часа воет воздушная тревога

Главное в тезисах: Взрывы в Чугуевском районе: Серия взрывов прогремела в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги, которая длится почти два часа.

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