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В Петербурге перевыполнили план по вакцинации от кори

По данным на 14 декабря привито 9022 человека, что составило 105,8% от плана. Комментируя заявление президента в ходе прямой линии по поводу нехватки в стране вакцин от кори, вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что Петербург — один из лидирующих регионов по вакцинации, в том числе против кори.

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