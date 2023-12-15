В Петербурге перевыполнили план по вакцинации от кори

По данным на 14 декабря привито 9022 человека, что составило 105,8% от плана. Комментируя заявление президента в ходе прямой линии по поводу нехватки в стране вакцин от кори, вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что Петербург — один из лидирующих регионов по вакцинации, в том числе против кори.