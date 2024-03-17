Зарождению жизни на Земле способствовала бескислородная среда

Учёные давно пришли к выводу, что около 4 млрд лет назад поверхность Земли омывалась лавовыми потоками, была испещрена вулканами и обильно бомбардировалась прилетающими из космоса кометами, метеоритами и астероидами.
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