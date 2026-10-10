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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о Гран-при Сингапура: «Не стоит проводить спринты на трассах, на которых невозможно обгонять»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен полагает, что в руководстве «Ф-1» приняли не лучшее решение, когда захотели провести спринт в рамках Гран-при Сингапура .

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