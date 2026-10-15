За два последних года Екатеринбург в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» получил 280 новых автобусов, при этом только в 2025 году перевозчики ввели в эксплуатацию 189 машин, приобретённых по льготному лизингу ГТЛК.
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