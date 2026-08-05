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От детского кастинга до политических эфиров: как Олеся Лосева уже 30 лет работает на телевидении

От детского кастинга до политических эфиров: как Олеся Лосева уже 30 лет работает на телевидении

Телеведущая Олеся Лосева отмечает 46-летие. На телевидение она пришла еще двенадцатилетней девочкой, когда попала на свой первый кастинг.

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