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Приморцы ещё могут привиться «Спутник Лайт» и участвовать в розыгрыше квартиры

Приморцы ещё могут привиться «Спутник Лайт» и участвовать в розыгрыше квартиры

Как рассказали в региональном правительстве, не привитым желающим уже сейчас нужно поторопиться. Принять участие в розыгрыше могут только россияне, постоянно проживающие на территории Приморья и прошедшие оба этапа вакцинации до 15 сентября.

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