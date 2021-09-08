Приморцы ещё могут привиться «Спутник Лайт» и участвовать в розыгрыше квартиры

Как рассказали в региональном правительстве, не привитым желающим уже сейчас нужно поторопиться. Принять участие в розыгрыше могут только россияне, постоянно проживающие на территории Приморья и прошедшие оба этапа вакцинации до 15 сентября.
Как рассказали в региональном правительстве, не привитым желающим уже сейчас нужно поторопиться. Принять участие в розыгрыше могут только россияне, постоянно проживающие на территории Приморья и прошедшие оба этапа вакцинации до 15 сентября.
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