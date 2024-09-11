Рынок недвижимости в онлайн-действии

Как отмечают в столичном Росреестре, заявления в ведомство все чаще поступают в электронном виде. Тому, кто тоже хочет оперировать своей недвижимостью не вставая с дивана, стоит принять во внимание ряд важных правилЗа семь месяцев 2024 года в управление Росреестра по Москве поступило более 1,2 млн (если быть точными — 1 244 797) заявлений на проведение регистрационно-учетных действий с недвижимостью.