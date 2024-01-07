Московский доставщик откровенно рассказал про зарплату в 200 тысяч и почему он офигевает от некоторых заказов.
Курьерская правда: "Есть и такие клиентки, которые затаскивают в постель"
Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Извините,я писал про пиццу,или что-то типа грязной из тухлого мяса шаурмы.
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6 час.
Наталья Волкова
Я не пользуюсь курьерской доставкой- сориентируют на одно время, потом сто раз перезвонят и переспросят, как доехать, а потом еще и заблудятся. Лучше сама дойду в то же магазин и куплю то что надо, заодно и прогуляюсь
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1 час.
Аудрюс
Нуу... 200 тысяч!? Помню фильм "Перевозчик"... Ну он столько тогда точно не... Хотя, если кто-то действительно имеет такие... То хвала ему и флаг ему в руки!
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56 мин.
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