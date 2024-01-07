Курьерская правда: "Есть и такие клиентки, которые затаскивают в постель"

Наталья Волкова

Я не пользуюсь курьерской доставкой- сориентируют на одно время, потом сто раз перезвонят и переспросят, как доехать, а потом еще и заблудятся. Лучше сама дойду в то же магазин и куплю то что надо, заодно и прогуляюсь