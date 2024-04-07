Роспотребнадзор: эпидобстановка в Оренбургской области контролируемая

Известия Эпидемиологическая обстановка в пострадавшей от паводков Оренбургской области контролируемая, сообщила 7 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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