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Обозреватель Daily Mirror: хватит дразнить русского медведя — а то ведь съест

Обозреватель Daily Mirror: хватит дразнить русского медведя — а то ведь съест

Материал представлен в пересказе ИноТВ   Судя по заявлениям отдельных британских чиновников и потерянным секретным документам, Великобритания с некоторых пор «официально» занимается провоцированием России, пишет колумнист Daily Mirro Пол Раутледж.

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Борис Виленский
Медведь не питается падалью, но порвёт в клочья. Вперёд, самоубийцы!
Артем Казаков
вообще-то медведи - всеядны и падаль они тоже едят,мало того, даже специально прикапывают свежатину,чтобы малость подпортилась и мясо стало более мягким
Александр Лук
Вы предлагаете прикапать Англию?
Артем Казаков
ну всё хорошее ( футбол,рок-н-ролл и блюз) ,что могли они Миру дали,большего не будет,так что ...-да, можно и прикопать.И не только Англию.))))))))
Дмитрий Фактурович
Провоцирование русских в прибрежных водах может лишить Британию прибрежных вод, ввиду исчезновения их островов.
Святослав Петров
"...что победим в ещё одной схватке с медведем, я бы деньги ставить, ей-богу, не стал" ------------- Оставьте деньги на "той-же лавочке" - Баширову и Петрову
Алексей Горшков
Юрий Николаев
Ну на счёт обороны Севастополя 1853-54гг. Это Бабка на двое сказала. Да, Русские войну не выиграли, НО МЫ ЕЁ И НЕ ПРОИГРАЛИ!
Артем Казаков
В спорте .это называется победа по очкам.К сожалению, Крымскую войну Россия всё- таки проиграла,потому как результат войны определяется достижением конечной цели,в тот раз европейская коалиция ,своих целей основных достигла.а Россия к сожалению нет.В общем-то можно сказать так ,что войну-то Европа выиграла,но победить - не смогла и победа -то была Пиррова.учитывая урон понесённый коалицией
Алексей Горшков
Насчёт нашего поражения в Крымской войне - у меня особое мнение. Нас учили,что главной причиной поражения в ней России была техническая отсталость,вызванная общей дряхлостью российского режима! В общем верно,но по-моему очень уж односторонне! С детства задавал себе вопрос: "Что же это за поражение такое,что по итогам войны,где Россия в одиночку билась с целой коалицией самых передовых стран мира, мы практически НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛИ ?" Превозносили политический гений канцлера Горчакова - с этим я согласен,но будь Горчаков хотя бы и семи пядей во лбу,на одной голой гениальности нужный тебе результат не выстроишь - надо иметь какие-то объективные козыри! Были ли они у России? Были! Как-то мельком и "невзначай" говорили о военных действиях во время этой войны на Дальнем Востоке,у Соловецкого монастыря, в Турции,на Балтике... Под Петропавловском-Камчатским и на Севере союзникам,оказывается, разбить русских не удалось,в Турции мы вообще наступали,а на Балтике посланная туда для взятия Петербурга английская эскадра просто...повернула обратно! Горчакову было, чем торговаться!
Анатолий Зиновьев
Да это точно ЗАПАД додразница русского медведя. который потеряв терпение от этого лживого, лицемерного, подлого ЗАПАДА просто разорвет его на части. Прочтите что сказали о России умные люди, не чета вам лживым лицемерным до мозга костей Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет!!!» - Отто фон Бисмарк "Скажите мне на кого нападала Россия я что-то не помню, а вот кто нападал на Россию я хорошо помню!!!" - депутат Германии Сара Вагенкнехт Прочтите правду о России сказанною умными людьми не чета вам лжецам и лицемерам Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много Россия помогла различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна. Наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Но помощь не должна взвешиваться. -«Семь Великих Тайн Космоса» - Н.К. Рерих Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. - Н.К. Рерих.Многолетний культ доллара сделал американца восприимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать деньги, а если сказать проще за доллары американцы продадут все и совесть и честь, страшные люди с полным отсутствием души. - Э. Мулдашев Американский доллар весь залит кровью убитых Америкой людей. А сколько Америка убила коренных индейцев при захвате их земель. А также сколько она убила пюдей в: Японии, Вьетнаме, Камбодже. Кубе, Югославии, Ираке, Ливии, Ливане, Украине. И главное убивает она все это под флагом ее демократии, и Америке никогда нельзя верить ни в чем Америка ненавидит Индию за ее духовное развитие. Бездушный американец приведет к разрушению Мира. - Рама Кришна.

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