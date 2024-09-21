Мэр Владимира пообещал снести или восстановить исторические руины в центре

Во Владимире точно снесут два барака на улице Гагарина.48 зданий в исторической центре Владимира власти города надеются восстановить в ближайшие годы, либо самостоятельно, либо подобрав им новых владельцев и арендаторов.
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