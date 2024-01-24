В BMW перестала играть музыка. Для российских владельцев

BMW, импортируемые в Россию, сталкиваются с ограничениями мультимедийной системыПо сообщениям пользователей, новые автомобили BMW, ввезенные в Россию по параллельному импорту, в частности из европейских стран, испытывают ограничения в работе встроенных мультимедийных систем.