Выборы на Украине: риски кампании

Давление Запада на власти Украины по вопросам проведения выборов продолжает расти. Попытку взять на себя удар из-за сохраняющейся неопределенности сроков и форматов кампаний предпринял спикер Верховной рады Р.
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