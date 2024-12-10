«Мощный, трансформационный год»: певица Нюша не пожалела о пережитом разводе

Певица Нюша в преддверии Нового года решила подвести итоги. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она заявила, что ни капельки не пожалела о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым и других неприятностях, которые произошли в ее жизни в 2024 году.