Очень, ОЧЕНЬ хорошая статья Ирины Алкснис на самую что ни на есть злобу дня. Внимательно читаем, разбираем на цитаты, распространяем.
Сирия пала
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Очень, ОЧЕНЬ хорошая статья Ирины Алкснис на самую что ни на есть злобу дня. Внимательно читаем, разбираем на цитаты, распространяем.
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