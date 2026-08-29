Школу в Бокино после сорванной концессии и уголовного дела наконец открыли

Общество, вчера, 18:32 Фото: Официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Евгения Первышова/Павел Васильев Объект на 1100 мест, который должен был заработать ещё по первоначальному концессионному проекту, 29 августа открыл Владимир Путин по видеосвязи.
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