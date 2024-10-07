В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт

L

Lyudmila

Вот когда отдадут все, что им построила РСФСР за годы вхождения в СССР, когда вернут все пособия, полученные мигрантами уже в РФ за годы после развала СССР, когда они толпами сюда в Россию ринулись на "заработки", когда выплатят все кредиты, полученные на льготных условиях уже от России, вот тогда можно будет поговорить кто кому и сколько должен и кто где и за что воевал. А до этого никаких претензий не принимается. На чужой каравай рот не разевай, как говорит пословица. Так что захлопнули свой хавальник и пусть молча сидят в своих недостранах пока мы им не выкатили еще большие претензии чем предъявили они.