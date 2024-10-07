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В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт

В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Пока Россия открывает в странах бывшего СНГ школы, закупает им автобусы и завозит в нашу страну миллионы мигрантов, там пышным цветом расцветают сомнительные фонды и НКО – предельно антирусской направленности.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Все претензии к своим друзьям пиндосам, прогревают на своих территориях военных преступников и фашистов, играются с ними, забавляются, потворствуют им. Продажные.
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4 час.
L
Lyudmila
Вот когда отдадут все, что им построила РСФСР за годы вхождения в СССР, когда вернут все пособия, полученные мигрантами уже в РФ за годы после развала СССР, когда они толпами сюда в Россию ринулись на &quot;заработки&quot;, когда  выплатят все кредиты, полученные на льготных условиях уже от России, вот тогда можно будет поговорить кто кому и сколько должен и кто где и за что воевал. А до этого никаких претензий не принимается. На чужой каравай рот не разевай, как говорит пословица. Так что захлопнули свой хавальник и пусть молча сидят в своих недостранах пока мы им не выкатили еще большие претензии чем предъявили они.
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2 час.

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