КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Пока Россия открывает в странах бывшего СНГ школы, закупает им автобусы и завозит в нашу страну миллионы мигрантов, там пышным цветом расцветают сомнительные фонды и НКО – предельно антирусской направленности.
В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Все претензии к своим друзьям пиндосам, прогревают на своих территориях военных преступников и фашистов, играются с ними, забавляются, потворствуют им. Продажные.
Ответить
4 час.
L
Lyudmila
Вот когда отдадут все, что им построила РСФСР за годы вхождения в СССР, когда вернут все пособия, полученные мигрантами уже в РФ за годы после развала СССР, когда они толпами сюда в Россию ринулись на "заработки", когда выплатят все кредиты, полученные на льготных условиях уже от России, вот тогда можно будет поговорить кто кому и сколько должен и кто где и за что воевал. А до этого никаких претензий не принимается. На чужой каравай рот не разевай, как говорит пословица. Так что захлопнули свой хавальник и пусть молча сидят в своих недостранах пока мы им не выкатили еще большие претензии чем предъявили они.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии