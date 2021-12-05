Правительство России определило меры поддержки населения при оплате услуг ЖКХ

Москва, 5 декабря. Российское правительство приняло проект распоряжения, направленный на обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Москва, 5 декабря. Российское правительство приняло проект распоряжения, направленный на обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, говорится в сообщении на сайте кабмина.
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