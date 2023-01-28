Петербуржцев предупредили о том, что дважды заболеть гриппом за сезон возможно

Многие считают, что заболеть гриппом дважды за сезон невозможно. Однако заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что это возможно и после болезни есть смысл вакцинироваться.