Ветврач рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи

Что такое пироплазмоз у собак, как предотвратить болезнь и что делать, если питомец все же заболел, рассказали во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).