Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Юрию Соломину исполнилось 88

Юрию Соломину исполнилось 88

18 июня исполняется 88 лет Юрию Соломину, прекрасному талантливому актёру, сыгравшему множество главных ролей в кино, в том числе и в оскароносном фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала», который он называет самым важным в своей творческой биографии.

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