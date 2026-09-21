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Мировое обозрение

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«Это будет конец Америки»: Трамп заявил, что может стать последним президентом-республиканцем

«Это будет конец Америки»: Трамп заявил, что может стать последним президентом-республиканцем

Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от однопартийцев в Сенате отказаться от филибастера — процедуры, позволяющей блокировать законопроекты без 60 голосов.

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