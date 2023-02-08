БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наступление на Красный Лиман: Мост в Торском стал проклятием для ВСУ

Наступление на Красный Лиман: Мост в Торском стал проклятием для ВСУ

Укро-вояки жалуются, что с ними играют в «русскую рулетку», из пяти машин проскакивают только три Александр Ситников На фото: работа расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В сводке Минобороны РФ (по состоянию на 4 февраля) говорится: «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области.

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