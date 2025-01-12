«Барса» недовольна, что информация о желании Араухо уйти утекла в СМИ перед Суперкубком. Защитника могут не включить в заявку на матч с «Реалом» (Marca)

Ранее стало известно, что защитник хотел бы покинуть клуб, его связывают с трансфером в «Ювентус». Как сообщает Marca, каталонцы были уверены, что уругваец останется в клубе на долгие годы, считая его одним из лучших центральных защитников.
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