Тулякам объяснили, какие избежать опасности во время отдыха на пляже

Сезон отпусков не за горами, а значит, наступает время пляжного отдыха с семьей у моря. О том, как обезопасить себя и своих детей от солнечного удара, инфекции и ожогов медуз тулякам рассказал региональный Роспотребнадзор.
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