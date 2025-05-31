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Тульские новости

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Тулякам объяснили, какие избежать опасности во время отдыха на пляже

Тулякам объяснили, какие избежать опасности во время отдыха на пляже

Сезон отпусков не за горами, а значит, наступает время пляжного отдыха с семьей у моря. О том, как обезопасить себя и своих детей от солнечного удара, инфекции и ожогов медуз тулякам рассказал региональный Роспотребнадзор.

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