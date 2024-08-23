Золото зафиксировало крупнейшие дневные потери за месяц в преддверии речи Пауэлла

Цены на золото снизились в четверг, зафиксировав самое большое однодневное процентное падение за месяц и самое низкое закрытие за неделю, поскольку инвесторы ожидают пятничной речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул в Вайоминге.