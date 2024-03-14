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В Финляндии заявили о всплеске увольнений из армии из-за Украины

Украинский конфликт привел к массовым увольнениям из финской армии, сообщает портал Verkkouutiset."Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва", — сказано в материале.

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