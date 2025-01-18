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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Холанда с «Сити» – крупнейший в истории футбола. Он будет получать почти миллион фунтов в неделю с учетом бонусов, выплат за лояльность и имиджевые права (Daily Mail)

Норвежский форвард ранее продлил контракт с «горожанами» до 2034 года. Сообщалось, что футболист будет получать 500 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов.

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