В Москве 83% жителей назвали капремонт фактором роста качества жизни

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил отношение москвичей к программе капитального ремонта. 83% жителей согласны, что капремонт повышает качество жизни в столице, 78% считают, что программа положительно влияет на облик города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии