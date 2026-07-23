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В Москве 83% жителей назвали капремонт фактором роста качества жизни

В Москве 83% жителей назвали капремонт фактором роста качества жизни

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил отношение москвичей к программе капитального ремонта. 83% жителей согласны, что капремонт повышает качество жизни в столице, 78% считают, что программа положительно влияет на облик города.

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