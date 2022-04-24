Страна и люди

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Марк Катон: «Карфаген должен быть разрушен». А как насчет Украины?

Марк Катон: «Карфаген должен быть разрушен». А как насчет Украины?

Спецоперация на Украине стала спусковым крючком, нарушившим спокойствие во всем мире. Военные действия на этой территории и их последствия нельзя рассматривать только как попытку привести правящий режим и население Украины во вменяемое состояние.

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