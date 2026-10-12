В Челябинске на сутки отключат холодную воду по двум десяткам адресов

В Челябинске в связи с плановыми ремонтными работами отключат холодное водоснабжение в центре. С 10:00 14 октября до 10:00 15 октября будет временно приостановлена подача холодной воды по адресам: ул.
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