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Путин прибыл в Тыву

Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тыву.Планируется, что в первый учебный день года Владимир Путин побывает в одной из средних школ Кызыла и проведет там открытый урок "Разговор о важном".

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