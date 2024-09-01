Путин прибыл в Тыву

Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тыву.Планируется, что в первый учебный день года Владимир Путин побывает в одной из средних школ Кызыла и проведет там открытый урок "Разговор о важном".
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