В России может появиться «коммунальное ОСАГО»

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил внести в закон об ОСАГО новую норму, расширяющий перечень страховых случаев по ОСАГО и направленную на дополнительную защиту прав потерпевших автовладельцев.