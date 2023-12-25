В России может появиться «коммунальное ОСАГО»

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил внести в закон об ОСАГО новую норму, расширяющий перечень страховых случаев по ОСАГО и направленную на дополнительную защиту прав потерпевших автовладельцев.
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