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Великий китайский файрвол: 10 фактов об Интернете в КНР

Великий китайский файрвол: 10 фактов об Интернете в КНР

Как 1,4 миллиарда людей живут в стране без доступа к зарубежным сервисам. фото: MidjourneyФакт 1. Великий китайский файрволС конца 80-х годов правительство Китая выстраивало суверенный Интернет, который сейчас может работать без доступа к остальной глобальной сети.

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