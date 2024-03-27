Великий китайский файрвол: 10 фактов об Интернете в КНР

Как 1,4 миллиарда людей живут в стране без доступа к зарубежным сервисам. фото: MidjourneyФакт 1. Великий китайский файрволС конца 80-х годов правительство Китая выстраивало суверенный Интернет, который сейчас может работать без доступа к остальной глобальной сети.