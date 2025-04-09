Глава ЯНАО поручил дорожникам приступить к ремонту, как только позволит погода

За сезон на Ямале запланирован ремонт 166 километров дорог. Чтобы успеть выполнить всё запланированное, приступить к работам необходимо, как только позволит погода, заявил на заседании правительства округа губернатор Дмитрий Артюхов.
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