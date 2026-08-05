Инфраструктурный фонд Мали может разблокировать до $883 млн

По словам министра финансов страны, Мали может использовать доходы от реформы горнодобывающего сектора 2023 года для привлечения до 500 миллиардов франков КФА (примерно 883,1 миллиона долларов США) на проекты энергетической, водной и транспортной инфраструктуры.