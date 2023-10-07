Зал сменных выставок Музея «Гараж специального назначения» ФСО России снова удивляет: теперь здесь расположена выставка, посвященная медицине, первым людям Российского государства и, конечно же, машинам скорой помощи.
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