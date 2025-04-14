В Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов совместно с другими депутатами подготовил проект закона, который подразумевает полный запрет коллекторской деятельности.
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