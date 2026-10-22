Законопроект о дистанционной продаже вина правительство внесло в Госдуму в 2023 году, и срок эксперимента был обозначен с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.
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