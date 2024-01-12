Пэрис Хилтон отреагировала на новые критические замечания в адрес ее детей

Светская львица потеряла доверие фанатов. Пэрис Хилтон не замечает проблем Феникса LEGION-MEDIAПэрис Хилтон, которая раньше всегда без труда завоевывала одобрение своих фолловеров, в последнее время определенно утратила с ними взаимопонимание.