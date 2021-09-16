Петр Бирюков: в Парке Горького провели восстановительные работы после оползня из-за ливней

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
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