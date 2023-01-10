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Цена на бензин в Челябинской области одна из самых низких в России

Цена на бензин в Челябинской области одна из самых низких в России

Литр топлива АИ-92 на Южном Урале стоит 43,5 руб. Челябинская область заняла второе место в рейтинге регионов с наименьшей средней стоимостью бензина марки АИ-92.

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