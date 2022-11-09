В Вологодской области полицейские рассказали воспитанникам детского сада об особенностях кинологической службы

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации сотрудники кинологической службы ОМВД России по Великоустюгскому району провели экскурсию для детей подготовительной группы МБДОУ № 5 «Буратино».
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