Министр обороны Словакии Калиняк призвал к переговорам по Украине

Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS Вооруженный конфликт на Украине не имеет военного решения, настало время для мирных переговоров, заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире телеканала RTVS.
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