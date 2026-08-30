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РПЛ. «Родина» — «Балтика». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

РПЛ. «Родина» — «Балтика». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

Сегодня, 30 августа, «Родина» (Москва) сыграет против «Балтики» (Калининград) в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.

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