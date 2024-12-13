‼️Мошенники вновь используют имя главы района Н.С. Моисеева для обмана граждан. Они рассылают сообщения и делают звонки с информацией подозрительного содержания.
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‼️Мошенники вновь используют имя главы района Н.С. Моисеева для обмана граждан. Они рассылают сообщения и делают звонки с информацией подозрительного содержания.